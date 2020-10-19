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Суточный пассажиропоток станции Долгопрудная МЦД-1 достигнет 22 тысяч человек
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Суточный пассажиропоток станции Долгопрудная МЦД-1 достигнет 22 тысяч человек

Юлия Захарова

Город
Россия, Московская область, Долгопрудный, Московское шоссе, 34А Карта всех событий

Ежесуточное число пассажиров станции Долгопрудная первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) к 2025 году достигнет порядка 22 тысяч человек. Такой прогноз в понедельник, 19 октября, сделали столичные власти.

— К 2025 году число пассажиров возрастет до 22 тысяч человек. Созданного в результате реконструкции запаса провозной способности хватит как минимум на 20 лет вперед, — отмечается в сообщении.

Как добавили в правительстве, после отмены ограничений на фоне обострения ситуации с коронавирусом пассажиропоток остановочного пункта составит 18,3 тысячи человек в сутки, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Долгопрудная после ее реконструкции.

Глава города выразил надежду на то, что совместный проект столицы и Подмосковья позволит большему количеству людей быстро и удобно добираться до Москвы.

Читайте также: Новую платформу открыли на станции Апрелевка будущего МЦД-4

пассажиропотокВласти МосквыМЦД-1
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