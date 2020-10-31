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Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Щелковском шоссе, 1, стр. 5Карта всех событий

В столице на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово» весной 2021 года появится железнодорожный вокзал. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что вокзал будет транзитным хабом для движения поездов на восток.

— Он частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

По его словам, на данный момент рабочие ведут строительство вестибюля с надземным переходом к платформе Московского центрального кольца (МЦК) для остановки поездов дальнего следования. Третий главный путь МЦК задействуют для их пропуска.

Ранее сообщалось, что около 150 тысяч человек ежедневно пользуются ТПУ «Щелковский» в столице. Отмечается, что кроме междугородних рейсов, здесь проходят 37 автобусных маршрутов, а также 20 регулярных городских и 17 областных маршрутов.

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