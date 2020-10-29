Строящиеся в Москве дороги смогут прослужить 150 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дороги, которые сейчас строятся в столице, смогут прослужить 150 лет. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.

Там добавили, что в городе периодически заменяют асфальтовое покрытие дорог.

— И проектирование, и выбор материалов и технологий, и сама работа — все эти этапы нацелены на максимальное повышение срока их эксплуатации. Для современных дорог это 120–150 лет, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Руководитель ведомства также рассказал, что за десять лет в Москве возвели 1007,6 километра дорог. Также были построены и реконструированы 12 процентов улично-дорожной сети.

По его словам, за последний год в столице построили 98,6 километра дорог, 20 мостов, тоннелей и эстакад, а также 17 пешеходных переходов.

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