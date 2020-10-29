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Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона

Юлия Ямпольская

Транспорт

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор столичного региона Андрей Воробьев в четверг, 29 октября, подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры региона.

Глава города отметил, что единая стратегия необходима для развития транспорта в столице и Подмосковье.

— Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом. <...> В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает в январе, — уточнил Собянин.

Он рассказал, что каждый порядка 2 миллионов человек пользуется пригородным транспортом и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

— И год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее. Одно из направлений, это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования, — передает слова главы города агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что Сергей Собянин одобрил проект планировки Дорогомиловской набережной в Москве. Он отметил, что Дорогомиловская набережная станет новым местом отдыха для жителей и гостей столицы. Ее обновление свяжет территории. По его словам, вдоль реки появится прогулочный и велосипедный маршрут, а также беговые дорожки.

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транспортАндрей ВоробьевСергей Собянин
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