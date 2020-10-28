Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новые дороги построят в микрорайоне «Солнцево-Парк» и деревне Лапшинка
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новые дороги построят в микрорайоне «Солнцево-Парк» и деревне Лапшинка

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Внуковское, микрорайон Солнцево-Парк Карта всех событий

Строительство новых дорог планируется в микрорайоне «Солнцево-Парк» и деревне Лапшинка. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в пресс-службе председателяМоскомархитектуры Юлианы Княжевской.

Отмечается, что с помощью реализации данного проекта решат вопрос подвоза горожан к социальным объектам, учитывая возможные маршруты движения наземного общественного транспорта города. На данный момент обсуждаются варианты планировочного решения. Также для жителей реализуют дополнительные остановки транспорта, появление которых сократит время до станции метро «Пыхтино», передает агентство городских новостей «Москва».

Стало известно, что в рамках проекта предполагается строительство местной улично-дорожной сети протяженностью 0,54 километра, обновление улицы улицы Авиаконструктора Петлякова протяженностью 1,2 километра, размещение пяти остановок для общественного транспорта и 11 наземных пешеходных переходов, а также обустройство парковки на улице Авиаконструктора Петлякова.

Читайте также: Сергей Собянин утвердил проект планировки набережной на полуострове ЗИЛ

дорогаМосквастроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Все мнения
О проекте