Новые дороги построят в микрорайоне «Солнцево-Парк» и деревне Лапшинка

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Внуковское, микрорайон Солнцево-Парк Карта всех событий

Строительство новых дорог планируется в микрорайоне «Солнцево-Парк» и деревне Лапшинка. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в пресс-службе председателяМоскомархитектуры Юлианы Княжевской.

Отмечается, что с помощью реализации данного проекта решат вопрос подвоза горожан к социальным объектам, учитывая возможные маршруты движения наземного общественного транспорта города. На данный момент обсуждаются варианты планировочного решения. Также для жителей реализуют дополнительные остановки транспорта, появление которых сократит время до станции метро «Пыхтино», передает агентство городских новостей «Москва».

Стало известно, что в рамках проекта предполагается строительство местной улично-дорожной сети протяженностью 0,54 километра, обновление улицы улицы Авиаконструктора Петлякова протяженностью 1,2 километра, размещение пяти остановок для общественного транспорта и 11 наземных пешеходных переходов, а также обустройство парковки на улице Авиаконструктора Петлякова.

Читайте также: Сергей Собянин утвердил проект планировки набережной на полуострове ЗИЛ