Сергей Собянин утвердил проект планировки набережной на полуострове ЗИЛ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район Карта всех событий

Пешеходная набережная на полуострове ЗИЛ появится в Москве. Проект планировки объекта утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Набережную планируют обустроить на левом берегу Москвы-реки в Даниловском районе. Пешеходная зона свяжет набережную Марка Шагала с Симоновской набережной.

— В соответствии с проектом на будущей набережной будет благоустроена пешеходная зона с прогулочными, беговыми и велосипедными дорожками общей протяженностью порядка четырех километров, — цитирует пресс-службу мэра и правительства города Интерфакс.

Вместе с пешеходной зоной на полуострове появится причал. Спуск к воде обустроят у проектируемого проезда № 780. Для удобства пешеходов поставят остановочные павильоны и создадут переходы через дорогу.

Новая набережная должна стать частью прогулочного маршрута от Кремля до Южного речного вокзала.

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