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Сергей Собянин утвердил проект планировки набережной на полуострове ЗИЛ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Сергей Собянин утвердил проект планировки набережной на полуострове ЗИЛ

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район Карта всех событий

Пешеходная набережная на полуострове ЗИЛ появится в Москве. Проект планировки объекта утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Набережную планируют обустроить на левом берегу Москвы-реки в Даниловском районе. Пешеходная зона свяжет набережную Марка Шагала с Симоновской набережной.

— В соответствии с проектом на будущей набережной будет благоустроена пешеходная зона с прогулочными, беговыми и велосипедными дорожками общей протяженностью порядка четырех километров, — цитирует пресс-службу мэра и правительства города Интерфакс.

Вместе с пешеходной зоной на полуострове появится причал. Спуск к воде обустроят у проектируемого проезда № 780. Для удобства пешеходов поставят остановочные павильоны и создадут переходы через дорогу.

Новая набережная должна стать частью прогулочного маршрута от Кремля до Южного речного вокзала.

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проектпешеходная зонаСергей Собянин
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