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Сергей Собянин одобрил проект планировки Дорогомиловской набережной в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сергей Собянин одобрил проект планировки Дорогомиловской набережной в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Дорогомиловский мост Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект планировки участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским мостами. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он отметил, что Дорогомиловская набережная станет новым местом отдыха для жителей и гостей столицы. Ее обновление свяжет территории. По его словам, вдоль реки появится прогулочный и велосипедный маршрут, а также беговые дорожки.

— В рамках проекта предстоит большая работа по укреплению берега реки. Для защиты набережной предполагается реконструировать часть существующей подпорной стенки, а также построить новую, — уточнил Кузнецов.

Директор ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительного планирования города Москвы» Дина Саттарова рассказала, что под Дорогомиловским мостом рядом с Мастерской Петра Фоменко скоро появятся многоуровневый амфитеатр и уличный фуд-корт. Также жители столицы смогут прийти на смотровую площадку, откуда откроется вид на «Москву-Сити».

— Мегапроект по развитию прибрежных территорий Москвы-реки направлен на создание единого линейного центра столицы. Для решения этой задачи специалисты института предложили организовать так называемые балконы — подмостовые конструкции, — цитирует Саттарову официальный сайт мэра столицы.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2022 году. Согласно проекту строительства, специалисты должны выполнить работы по реконструкции проезжей части и устройству пешеходной набережной. В рамках благоустройства посадят 30 тысяч квадратных метров газона.

Читайте также: Сергей Собянин утвердил проект планировки набережной на полуострове ЗИЛ

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