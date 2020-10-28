Реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2022 году

Крутицкая набережная / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Крутицкая набережная Карта всех событий

Работы по обновлению Крутицкой набережной в столице закончатся в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства города.

Глава ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что реконструкцию проводят на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной.

— В настоящее время ведется строительство подпорной стены, в последующем здесь будут выполнены работы по уширению проезжей части, — цитирует Загрутдинова Интерфакс.

Согласно проекту строительства, специалисты должны выполнить работы по реконструкции проезжей части и устройства пешеходной набережной. В рамках благоустройства посадят 30 тысяч квадратных метров газона.

— Набережные реки будут построены по новым для Москвы правилам — со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок, — заключил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин одобрил проект реконструкции водопровода в ЮЗАО. Реконструкцию планируется провести на улицах Академика Волгина и Островитянова. Площадь проектируемой территории составила 0,227 гектара.

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