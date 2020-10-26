Власти Москвы утвердили планировку реконструкции газопровода Гольяновского дюкера
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий
Проект планировки территории для реконструкции газопровода Гольяновского дюкера утвердили в столице. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкция газопровода среднего давления Гольяновского дюкера, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
Реконструкция затронет территорию в 170 метров. Для работ не потребуется изменение границ природных и озелененных территорий. Реконструкция пройдет в пределах Басманного района столицы.
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