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Власти Москвы утвердили планировку реконструкции газопровода Гольяновского дюкера
Фото: Пресс-служба АО «МОСГАЗ»

Власти Москвы утвердили планировку реконструкции газопровода Гольяновского дюкера

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Проект планировки территории для реконструкции газопровода Гольяновского дюкера утвердили в столице. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкция газопровода среднего давления Гольяновского дюкера, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Реконструкция затронет территорию в 170 метров. Для работ не потребуется изменение границ природных и озелененных территорий. Реконструкция пройдет в пределах Басманного района столицы.

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