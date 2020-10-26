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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории у Калужского шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории у Калужского шоссе

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, поселение Десёновское, деревня Ватутинки Карта всех событий

Проект планировки территории на пересечении Калужского шоссе и Власьевской улицы утвердили в столице. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Площадь проектируемой территории равна 179,6 гектара. Она находится у деревни Ватутинки в ТиНАО.

Там планируется построить 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 982 тысячи «квадратов» — жилые. Почти 200 тысяч квадратных метров отдадут под многофункциональные центры, говорится в документе, опубликованном на сайте мэра.

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Калужское шоссепроекты планировкистроительство
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