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Власти Москвы одобрили планировку реконструкции водопроводной сети в Раменках
Фото: «Вечерняя Москва»

Власти Москвы одобрили планировку реконструкции водопроводной сети в Раменках

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, улица КосыгинаКарта всех событий

Проект планировки реконструкции водопроводной сети в районе Раменки утвердили в столице. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкция водопроводной сети на участке от улицы Косыгина до Пироговской водопроводной магистрали, — говорится в документе, опубликованном на сайте мэра.

Площадь реконструируемой территории равна 0,277 гектара. При этом снос объектов капитального строительства и изъятие земельных участков в проектном решении не предусматривается.

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водопроводпроекты планировкиСергей Собянин
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