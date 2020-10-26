Власти Москвы одобрили планировку реконструкции водопроводной сети в Раменках
Россия, Москва, улица КосыгинаКарта всех событий
Проект планировки реконструкции водопроводной сети в районе Раменки утвердили в столице. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкция водопроводной сети на участке от улицы Косыгина до Пироговской водопроводной магистрали, — говорится в документе, опубликованном на сайте мэра.
Площадь реконструируемой территории равна 0,277 гектара. При этом снос объектов капитального строительства и изъятие земельных участков в проектном решении не предусматривается.
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