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Масштабную реконструкцию очистных сооружений завершили в Зеленограде
Очистные сооружения/ Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Масштабную реконструкцию очистных сооружений завершили в Зеленограде

Юлия Ямпольская

Город

В Зеленограде завершена масштабная реконструкция очистных сооружений. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что теперь оптимизирована работа водоотведения, а также ликвидированы неприятные запахи.

— Изначально они были спроектированы и построены без отделения обработки илового осадка, поэтому его приходилось отправлять через канализацию Химок на Курьяновские очистные сооружения, что было сложно и затратно. После реконструкции на предприятии действует полный цикл обработки сточных вод, — цитирует Бирюкова ТАСС.

Заместитель мэра также добавил, что предприятие оснастили новым оборудованием, системами автоматизации, удаленного контроля и управления процессом. Он подчеркнул, что четыре декантера установили для механического обезвоживания избыточного активного ила. Его будут передавать, чтобы утилизировать.

— Все открытые источники запахов перекрыли специальными конструкциями, которые полностью исключают возможность попадания пахнущих веществ в атмосферу. Была реконструирована система вентиляции и смонтированы восемь газоочистных установок, — уточнил Бирюков.

Очистные сооружения Зеленограда обеспечивают очистку канализационных стоков города и территорий Подмосковья, прилегающих к нему. Среди них Андреевка, Жилино, Ржавки, Менделеево, жилая застройка в деревне Лугинино.

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Петр Бирюковочистные сооружениягород Зеленоград
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