Сергей Собянин одобрил проект реконструкции водопровода в ЮЗАО
Утвержден проект планировки реконструкции водопровода в районах Коньково и Теплый Стан. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Реконструкцию планируется провести на улицах Академика Волгина и Островитянова. Площадь проектируемой территории составила 0,227 гектара.
Снос объектов или их изъятие для реконструкции водопровода не требуется, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что проект планировки территории для реконструкции газопровода гольяновского дюкера утвердили в столице.
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