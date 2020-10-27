Сергей Собянин одобрил проект реконструкции водопровода в ЮЗАО

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Россия, Москва, улица Академика Волгина Карта всех событий

Утвержден проект планировки реконструкции водопровода в районах Коньково и Теплый Стан. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкцию планируется провести на улицах Академика Волгина и Островитянова. Площадь проектируемой территории составила 0,227 гектара.

Снос объектов или их изъятие для реконструкции водопровода не требуется, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что проект планировки территории для реконструкции газопровода гольяновского дюкера утвердили в столице.

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