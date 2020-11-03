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Еще 25 станций метро планируется открыть в столице в 2021-2023 годах
Метро / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще 25 станций метро планируется открыть в столице в 2021-2023 годах

Юлия Ямпольская

Город

В Москве планируется открыть 25 станций метро в период с 2021 по 2023 года. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в этот срок введут в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии (БКЛ), участок желтой ветки метро от станции «Рассказовка» до станции «Внуково», участок Сокольнической линии «Саларьево» - «Столбово» - «Потапово», а также станции Люблинско-Дмитровской линии «Южный порт», «Селигерская», «Лианозово» и «Физтех».

— В 2021-2023 годах планируется построить 25 станций метро, более 58 километров тоннелей, четыре электродепо и 33 транспортно-пересадочных узла, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

По его словам, на развитие столичного метро выделяется 38,5 процента средств адресной инвестиционной программы столицы.

Ранее Бочкарев сообщил, что готовность западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, включающего в себя четыре станции, составляет 60 процентов.

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