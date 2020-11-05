Съезд к станции МЦК «Новохохловская» появится на Юго-Восточной хорде

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Новохохловская Карта всех событий

Подъезд к станциям Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) «Новохохловская» появится на Юго-Восточной хорде. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 5 ноября.

Съезд построят на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).

— После завершения строительства этого участка будет организован съезд с Третьего транспортного кольца по путепроводу в сторону улицы Нижегородская, организовано круговое движение с разворотом в сторону ТТК, подъезд к станции МЦК и МЦД-2 «Новохохловская», — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Также рядом с хордой появится путепровод через МЦД-2. Для пешеходов обустроят подземные переходы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Юго-Восточная хорда построена на одну треть. Глава города осмотрел ход строительства участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК.

Юго-Восточная хорда является новой городской магистралью. Она пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединяя собой крупные автомобильные магистрали города.

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