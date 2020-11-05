Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Съезд к станции МЦК «Новохохловская» появится на Юго-Восточной хорде
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Съезд к станции МЦК «Новохохловская» появится на Юго-Восточной хорде

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Новохохловская Карта всех событий

Подъезд к станциям Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) «Новохохловская» появится на Юго-Восточной хорде. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 5 ноября.

Съезд построят на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).

— После завершения строительства этого участка будет организован съезд с Третьего транспортного кольца по путепроводу в сторону улицы Нижегородская, организовано круговое движение с разворотом в сторону ТТК, подъезд к станции МЦК и МЦД-2 «Новохохловская», — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Также рядом с хордой появится путепровод через МЦД-2. Для пешеходов обустроят подземные переходы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Юго-Восточная хорда построена на одну треть. Глава города осмотрел ход строительства участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК.

Юго-Восточная хорда является новой городской магистралью. Она пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединяя собой крупные автомобильные магистрали города.

Читайте также: Реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2022 году

Юго-Восточная хордастроительствоАндрей Бочкарев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Все мнения
О проекте