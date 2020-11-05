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Сергей Собянин: Юго-Восточная хорда готова на одну треть
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин: Юго-Восточная хорда готова на одну треть

Юлия Ямпольская

Город

Юго-Восточная хорда построена на одну треть. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК.

По его словам, активное строительство продолжается, несмотря на проблемы, которые связаны с пандемией.

— Глобальным проектом являются четыре хорды: Северо-Западная хорда построена; Северо-Восточная хорда подстроена на две трети; один из самых молодых проектов — Юго-Восточная хорда — уже построен на треть. Этот участок, на котором мы находимся, — один из ключевых, — уточнил Собянин.

На данный момент готовность участка Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК составляет 82 процента.

Строительство завершат в 2021 году, однако полностью участок от Рязанского проспекта до ТТК заработает после открытия съездов на Рязанский проспект, передает агентство городских новостей «Москва».

Юго-Восточная хорда является новой городской магистралью. Она пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединяя собой крупные автомобильные магистрали города.

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Юго-Восточная хордаСергей Собянинстроительство
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