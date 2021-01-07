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Петр Бирюков: Более ста подъемников для инвалидов установили в московских подъездах в 2020 году
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Петр Бирюков: Более ста подъемников для инвалидов установили в московских подъездах в 2020 году

Василиса Чернявская 

Город

В московских подъездах в 2020 году установили 120 подъемных платформ для инвалидов-колясочников. Как рассказал в четверг, 7 января, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам.

— Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров. В 2020 году такие подъемные устройства оборудовали в 47 подъездах, — рассказал Петр Бирюков.

При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа — компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В прошлом году поставили 73 такие платформы.

Для узких лестниц устанавливаются устройства, которые в сложенном виде практически незаметны и не мешают другим жителям.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что с 2011 по 2020 год в столице в подъездах было установлено более 1,4 тысячи подъемных платформ для инвалидов-колясочников.

Он подчеркнул, что при их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды — оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.

— Для использования подъемной платформы человек нажимает кнопку связи и вызывает сотрудника диспетчерской, который запускает подъемник и с помощью системы видеонаблюдения контролирует весь путь до выхода из подъезда, — пояснил заммэра.

Чтобы установить в подъезде подъемную платформу, необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.

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Петр Бирюков#инвалидМосква
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