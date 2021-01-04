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Жители столицы воспользовались онлайн-услугами ЖКХ около 60 миллионов раз
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы воспользовались онлайн-услугами ЖКХ около 60 миллионов раз

Анастасия Волоснова

Город

С начала года москвичи около 60 миллионов раз воспользовались услугами ЖКХ онлайн. В условиях пандемии электронное получение единого платежного документа или показаний счетчиков стало особенно актуальным.

Развитие цифровых технологий в сфере ЖКХ помогает столичным службам эффективно работать и помогать москвичам, отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Несмотря на то что часть сотрудников организаций Комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, объем предоставляемых гражданам услуг не сократился, а контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением усилен, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова Петра Бирюкова.

Для жителей Москвы также работает единый диспетчерский центр, который решает срочные вопросы, связанные с ЖКХ. Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что власти столицы развивают идеи цифровизации городского хозяйства и работают над запусками новых технологичных проектов для ЖКХ.

— На бытовом уровне с помощью электронных услуг жители Москвы могут контролировать все свои начисления, своевременно оплачивать счета, обращаться к специалистам в удобном для себя режиме, получать необходимую информацию или полезные напоминания и уведомления, — заявил Эдуард Лысенко.

В этом году москвичи обратились к сервису для передачи показаний счетчиков воды более 38 миллионов раз и почти 15 миллионов раз воспользовались электронным единым платежным документом.

Чаще всего жители столицы обращались за информацией о показаниях счетчиков воды и электроэнергии, а также для оплаты домашнего телефона.

Все онлайн-сервисы ЖКХ находятся на сайте mos.ru в разделе «Услуги», в категории «Жилье, ЖКУ, двор». Воспользоваться электронными услугами также можно в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Читайте также: Предприятия ЖКХ в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности

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