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Предприятия ЖКХ в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Предприятия ЖКХ в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности

Ростислав Зубков

Общество

Подмосковные электросетевые компании и предприятия ЖКХ перешли в режим повышенной готовности. Причиной стала непогода, заявили в министерстве энергетики региона.

В ведомстве уточнили, что соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Аварийные службы готовы оперативно устранять возможные проблемы, профильные ведомства взяли ситуацию на контроль.

Уточняется, что электросетевые компании будут работать усиленно все время новогодних праздников. Чтобы граждане имели бесперебойный доступ к электричеству, организовано круглосуточное дежурство.

Для ликвидации последствий возможных ЧП дежурство несут более 700 бригад общей численностью более пяти тысяч человек. Если потребуется, они смогут быстро восстановить электроснабжение.

— Передвижные дизель-генераторные установки готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения, — цитирует РИА Новости выдержку из сообщения подмосковного минэнерго.

Также в режим повышенной готовности переведены свыше десяти тысяч специалистов коммунальных служб. Для предотвращения последствий непогоды в регионе приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники.

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ПодмосковьеЖКХрежим повышенной готовности
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