Безопасность москвичей в новогодние праздники обеспечат 250 сотрудников МЧС

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

За обеспечение безопасности в Москве в период новогодних праздников будут отвечать 250 сотрудников МЧС и добровольцев. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций России.

— Личный состав московского гарнизона пожарной охраны будет нести службу в усиленном режиме. Более 250 пожарных, спасателей и добровольцев будут следить за пожарной безопасностью, — сообщили ТАСС в ведомстве.

В управлении министерства уточнили, что на площадках для запуска высотных фейерверков будут дежурить 60 специалистов и 11 единиц пожарно-спасательной техники. При этом в 69 местах для запуска бытовых фейерверков уже провели профилактику, с ответственными за пожарную безопасность проведены консультации.

Помимо прочего, наготове стоят около полутора тысяч человек и 400 единиц спецтехники на случай необходимости устранить последствия возможных ЧП.

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