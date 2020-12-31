Специалисты ЦОМП будут работать всю новогоднюю ночь в Москве

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Всю новогоднюю ночь будет работать не только столичный общественный транспорт, но и Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Эксперты будут оказывать помощь на девяти центральных станциях метро, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 31 декабря.

Он напомнил, что ЦОМП заработал в графике подземки — с 05:30 до 01:00 — с середины ноября 2020 года.

— А сегодня Центр проработает всю праздничную ночь, — приводятся слова замглавы города в Telegram-канале Дептранса.

Таким образом, сотрудники центра будут помогать горожанам добираться до дома всю ночь до самого утра. Московским властям важно, чтобы всем жителям столицы без исключения было комфортно пользоваться городским транспортом и встречать Новый год без ограничений, добавил Ликсутов.

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