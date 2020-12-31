Более 1,5 тысячи аварийных бригад будут дежурить в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более полутора тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур заступят на дежурство в Москве в новогоднюю ночь. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросамЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, все службы города будут работать в усиленном режиме до 10 января включительно. Дежурство персонала будет круглосуточным, чтобы системы жизнеобеспечения и объекты столичного хозяйства функционировали бесперебойно.

Заммэра отметил, что 1,5 тысячи бригад будут готовы оперативно выехать на место нештатной ситуации, если таковые возникнут, и устранить неполадки.

— Оперативно-выездные бригады укомплектованы всеми необходимыми материалами и техникой, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива,— приводит РИА Новости слова Бирюкова.

Он добавил, что на время праздников также будет вестись постоянный мониторинг работы всех ТЭЦ, районных, квартальных, типовых и малых котельных. Кроме того, будет обеспечено штатное функционирование тепловых и газовых сетей, газораспределительных пунктов, электрических центров питания.

Отдельное внимание специалисты уделят уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий. Для этого задействуют спецтехнику и необходимые кадры, заключил замглавы города.

Читайте также: Более 1,5 тысячи новогодних и рождественских плакатов украсили Москву