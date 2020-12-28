Более 1,5 тысячи новогодних и рождественских плакатов украсили Москву

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москву украсили новогодние и рождественские плакаты с поздравлениями. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Украшением столичных улиц занимались специалисты комплекса городского хозяйства.

— В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено более 1,5 тысячи праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые до 10 января будут транслироваться на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате, — приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства слова Петра Бирюкова.

Он добавил, что для украшения Москвы к новогодним праздникам использовались 4 тысячи декоративных конструкций. Для световых тоннелей, арок, гирлянд и светящихся шаров применяли специальное современное энергосберегающее оборудование. По словам Бирюкова, оно потребляет меньше энергии и пригодно для любой погоды.

Для декорации использовались уже имеющиеся конструкции, поэтому дополнительные закупки не осуществлялись, отметил Бирюков. Он добавил, что за последние годы появился большой запас городских украшений, которые декорируют в соответствии с символикой праздника.

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