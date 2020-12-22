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Кремлевскую елку на Соборной площади нарядили к Новому году
Фото: АГН «Москва»

Кремлевскую елку на Соборной площади нарядили к Новому году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Соборная площадьКарта всех событий

В Москве к Новому году нарядили Кремлевскую елку, которая размещена на Соборной площади. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 22 декабря.

Уточняется, что более 1,1 тысячи игрушек и 2,4 тысячи метров светодиодных гирлянд разместились на ветвях главной новогодней елки России.

Дерево срубили в подмосковном Наро-Фоминске 9 декабря, 11 декабря его уже отправили на Красную площадь. В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров.

По словам пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой, в этом году елка оформлена по мотивам сказки «Морозко».

— Цветовое решение повторяет купола соборной площади — это белые, золотые и серебряные игрушки, — сказала она.

Крылова отметила, что экскурсии в Кремль в этом году будут проводить усеченными группами.

Как обычно, главная елка России пробудет на Соборной площади Кремля до Крещения, которое отмечают 19 января.

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