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Более 500 пунктов сбора новогодних елей откроют в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 500 пунктов сбора новогодних елей откроют в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 500 пунктов сбора новогодних елей откроется в столице. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Он отметил, что точное количество будет определено в ближайшее время.

— Мы постараемся максимально учесть все пожелания и поставить пункты там, где просят нас жители, — цитирует Кульбачевского РИА Новости.

Руководитель ведомства добавил, что акция «Елочный круговорот» начнет работать с 2 января и продлится примерно до 20 февраля. Жителей столицы попросили очистить дерево от мишуры и игрушек перед сдачей.

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