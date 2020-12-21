В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральную елку на Новый год

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В преддверии Нового года стоит ответственно отнестись ко многим покупкам, в том числе и к выбору праздничной елки. Специалисты Роскачества советуют покупать натуральные хвойные деревья на специализированных елочных базарах.

Ель, сосна, пихта: что выбирать

Самые популярные виды хвойных деревьев, которые предлагаются продавцами на елочных базарах, это ель, сосна обыкновенная и пихта Нордмана. У каждой из них есть ряд достоинств и недостатков.

Ель многими считается самой подходящей для новогодних праздников из-за своей пушистости и хвойного аромата. Но осыпается она уже через неделю–две.

Сосна может простоять в доме до месяца, при условии что в помещении будет не сухой воздух. Недостаток этого дерева в том, что из-за расстояния между ветками визуально оно не выглядит таким пышным и пушистым.

Пихта Нордмана практически не осыпается и эффектно выглядит благодаря густым веткам. Это хвойное дерево сможет не один день дарить вам праздничное настроение.

Как рассчитать время покупки

Ель стоит покупать ближе к празднику, так как свежий вид она сохраняет недолго. Специалисты Роскачества советуют покупать ель, например, 28 декабря, чтобы вместе с ней встретить Новый год и Рождество.

Сосна сохранит нарядный вид вплоть до месяца. Если есть желание встретить старый Новый год вместе с хвойным деревом, то стоит купить его за неделю до Нового года.

Пихту рекомендуется покупать в середине декабря, так как дерево считается самым стойким и может продержаться больше месяца. Наиболее свежий вид у нее сохранится в первые две–три недели.

Помощь в выборе

Во время покупки дерева для новогодних праздников эксперты Роскачества советуют обратить внимание на ряд нюансов.

Так, хвоя не должна быть сухой и ломкой, а иголки не должны сыпаться при встряхивании. А пожелтевшие иголки указывают на то, что дерево срублено уже давно.

Слишком тяжелый вес дерева может указывать на его излишнюю насыщенность влагой, так что следует учесть, что вес хвойного дерева должен быть пропорционален его размеру.

Как правильно ухаживать за елкой дома

Советуется дать только что купленному дереву согреться дома до комнатной температуры. После этого следует обновить срез и поставить на сутки в ведро с водой.

Для установки натуральной елки можно использовать искусственный пористый материал, так как он хорошо впитываетвлагу. Также можно приобрести специальные подставки для елок, которые следует наполнять водой.

Если же вы предварительно напитали хвойное дерево водой, то оно будет длительное время сохранять свежесть на обычной сухой подставке.

Определяем судьбу елки после новогодних праздников

Если есть желание, чтобы ель радовала глаз гораздо дольше, чем в период новогодних праздников, то стоит покупать дерево в горшке.

Не следует выносить его зимой на улицу, так как елка реагирует на домашнее тепло так же, как на приход весны. Воздействие мороза губительно скажется на дереве.

Можно поместить ель на застекленный балкон или в другое прохладное место, температура которого 5–10°С.

Для того чтобы дерево пережило зимовку, необходимо его поливать раз в неделю. Таким образом корневой ком елки не пересохнет, но само дерево не будет расти до наступления тепла.

Высаживать елку стоит только тогда, когда температура воздуха не будет опускаться ниже 1°С.

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