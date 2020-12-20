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Более 200 елочных базаров начали работать в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 200 елочных базаров начали работать в Москве

Евгения Звощик

Город

Более 200 елочных базаров заработали в Москве в воскресенье, 20 декабря. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в текущем году в городе открылись 207 елочных базаров.

— Наверное, впервые у нас количество елочных базаров в Центральном административном округе (ЦАО) значительно увеличилось для того, чтобы все жители могли купить себе живую елку, — отметил Алексей Немерюк.

Он пояснил, что новогодние деревья традиционно привозятся из разных регионов страны. Ключевым поставщиком елей является Пермский край. Уточняется, что отечественные ели стоят примерно от одной тысячи до 1,2 тысячи рублей за один метр. Кроме того, в ассортименте базаров есть сосны и импортные ели, которые несколько дороже.

Алексей Немерюк также рассказал, что в этом году москвичи могут не выходя из дома заказать новогоднюю ель через интернет. Он добавил, что узнать, где находится ближайший елочный базар, можно на портале мэра и правительства Москвы. При этом на точках продаж обязательно ношение масок и перчаток, а также наличие сопроводительных документов на ели, передает агентство городских новостей «Москва».

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Алексей НемерюкМоскваелочный базар
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