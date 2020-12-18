Картон, мишура и капля игристого: как создать необычную елку своими руками

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Есть множество способов разнообразить празднование Нового года. Один из них — отказаться от традиционной елки и сделать ее своими руками. «Вечерка» узнала у декоратора Елены Руслановой, как создать неповторимое деревце.

Первым делом нужно понять, какую елочку мы хотим — объемную или плоскую. Обязательно нарисуйте эскиз, чтобы ориентироваться на него в процессе творчества. Предположим, что нам нужна объемная елка. Самый простой материал для работы — картон. Берем старые коробки и делаем из них основание.

Затем нужно придумать ствол — подойдет даже швабра. Дальше вырезаем «ветви». Картонное основание легко режется макетным ножом или ножницами. Можно его порвать, чтобы придать интересную фактуру веточкам. И раскрашиваем.

Можно использовать гуашь, но она очень маркая. Более стойким будет акрил. К тому же у него более яркие и насыщенные цвета. Вариант с плоской елкой подойдет тем семьям, где домашние животные любят ронять новогоднее дерево, или в квартире мало места. Идем в парк. Собираем палки разной длины. Дома располагаем их на стене горизонтально: сверху вниз — от самой короткой до самой длинной. Концы связываем веревочками. Получившуюся елку украшаем гирляндами, шарами и всем, что душе угодно.

Из того, что было

Если вы недавно делали ремонт, и у вас осталась куча ненужного хлама, не спешите его выбрасывать. Старые оконные рамы, ножки от табуреток, доски, ткани, старая техника — все это можно собрать воедино в интересную новогоднюю композицию. Простор для творчества невероятный!

Самая зажигательная

Оригинальная светящаяся елка получится из гирлянд. Выложите контуры дерева на стене или большом куске картона и нарядите игрушками, приклеив их на скотч. Также собрать каркас можно из деревянных реек. Их нужно щедро обмотать гирляндами с цветными лампочками разной формы: шариками, снежинками.

С итальянским акцентом

Новогоднее дерево можно сделать и из макарон. Подойдет паста любой формы. Придайте ей цвет с помощью акриловых красок. Основу с елкой из макарон закрепите на стене. Также можно приклеить игрушки и нарядить гирляндами.

Для книголюбов

Для разнообразия можно соорудить дома елку из книг — в интернете десятки видеороликов, которые помогут сделать это правильно. Украшать такое «дерево» надо по минимуму — гирляндами.

Невидимая красота

При помощи гирлянд и украшений можно создать эффект елки даже без самого новогоднего дерева. Возьмите несколько кусков лески и привяжите к ним игрушки. Конструкции закрепите на люстре или потолке таким образом, чтобы казалось, будто все эти украшения висят на невидимой елочке.

Сахарная вата

Вам понадобятся вата в рулоне, ватные диски или шарики, конус из картона, клеевой пистолет, булавки и различные украшения. Для начала нужно сделать каркас: на плотной бумаге нарисуйте круг, вырежьте его и склейте в конус. Затем декорируем каркас: рулонной ватой обматываем конус, закрепляя клеем.

Борцам за экологию

Понадобится все ненужное в доме: макулатура, пластиковые бутылки, пробки от бутылок, картонные упаковки, текстиль, ветошь и даже устаревшая оргтехника.

Настольная из бумаги

Возьмите несколько листов бумаги, сложите их «самолетиками» и склейте так, чтобы получилась ель. Самую нижнюю часть покрасьте в бежевый или коричневый — это будет ствол. Остальные — в зеленый, как веточки.

Держи иголочки в тепле

Берем картонный треугольник (елку) и обматываем его нитками. Кончики закрепляем клеевым пистолетом. То же самое проделываем еще с 2–3 цветами пряжи.

Шишечки, иголочки

Из еловых шишек может получиться отличная елка. Все, что вам пригодится в процессе работы, — лист плотного картона, сухие сосновые шишки, надежный клей и украшения. Подойдут части мишуры. Сделайте картонный каркас дерева и щедро обклейте его шишками и украшениями.

Изолента на все случаи

Елку можно сделать даже из клейкой ленты. Подойдет декоративная бумажная лента, цветной или малярный скотч и даже изолента. Нарисуйте дерево на любой поверхности и нарядите ее такими же минималистскими украшениями из обрезков разноцветных лент или бумажными флажками. Добавляем звезду на верхушку,

Привет из Австралии

Кто сказал, что елка обязательно должна стоять на полу? Сэкономьте место в доме и закрепите дерево на... потолке. И друзья оценят, и домашние животные не доберутся.

Съедобное деревце

Ель можно сделать из пряников, достаточно выложить их в правильной последовательности. Или удивите гостей елкой из фруктов. Для изготовления ствола понадобятся яблоко, длинная морковь и зубочистки. Возьмите яблоко и надрежьте его с одной стороны, чтобы елочка была устойчивой. С другой стороны вырежьте углубление такого диаметра, чтобы в него помещалась морковь. Она и станет стволом, к которому нужно прикрепить ломтики других фруктов с помощью зубочисток.

Возьмите газету!

Стать елкой может и газета, которую вы держите в руках. Возьмите еще несколько штук, скрутите их в воронки-трубочки. Чтобы они не разворачивались, скрепите степлером и примотайте к палочке-основе при помощи скотча (за носики воронок). И так ряд за рядом, чередуя места крепления и размер трубочек.

Чудо в перьях

Сложите из бумаги конусы и прикрепите их к палочке-основе, как будто это елочные ветви. Затем наклейте на конусы разноцветные перья. Лучше делать это снизу вверх. Перья приклеивайте за стержень, чтобы пушистая часть создавала объем. Самые большие должны быть внизу.

Все по полочкам

Если у вас в семье есть мастера по дереву, то можно прибить к стене несколько полочек разной длины — это будут «ветки». Конструкция по форме должна напоминать елку. Для большей схожести доски лучше покрасить в зеленый цвет. Прелесть такого деревца в том, что игрушки можно не только ставить на специально созданные для этого полочки, но и в любом порядке подвешивать их на гвозди и прикалывать канцелярскими кнопками к стене.

Кофейный аромат

Возьмите кофейные зерна, конус из картона или пенопласта, клеевой пистолет, тесьму, бусины, лак, манку, сушеные дольки апельсинов. Конус из картона или пенопласта плотно обклейте зернами. Между ними можно приклеить бусины, а потом украсить тесьмой или апельсином.

ЕСЛИ ЛЕНЬ МАСТЕРИТЬ

Если вам не охота возиться с самодельной елкой, отличный вариант — старое доброе искусственное дерево. Эксперты Роскачества отмечают, что в первую очередь при выборе такой елки стоит обратить внимание на состав. Самые распространенные — ели из ПВХ (поливинилхлорида).

Их иголочки толщиной до 2,5 миллиметра мягкие и не колются. Также популярностью пользуются ели из лески — они больше напоминают сосну, пушистые и объемные. Ели из литой резины обычно дороже. Литые ветки с мягкой хвоей почти неотличимы от живых. Модели из РЕ-резины обычно служат на несколько десятков лет дольше, чем елки из других материалов. Запаха бояться не стоит. Неразумно ожидать, что ели не будут пахнуть совсем.

УШЛИ И ВЕРНУЛИСЬ

вышли из новогоднего обихода страны. Это случилось после 1917 года, и только начиная с 1930-х годов зеленые ели вновь вернулись, но достать их было трудно. Тогда праздничные деревья появились лишь на некоторых рынках столицы — на Тишинском, Бутырском. В советское время ежегодно выходили постановления о снабжении граждан живыми елками, появлялись елочные базары. Начиная с 1960-х в домах начинают появляться искусственные елки.

Делались они из полиэтилена, после праздника их можно было разобрать. В комплект к каждому вкладывался флакончик с хвойным экстрактом — стоило им побрызгать ветви, как по квартире разносился запах настоящей ели. А уже в 1975 году у москвичей появилась возможность заказывать елки на дом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Балабанова, дизайнер интерьера:

— Большую популярность набирает экодвижение, в ход идут пластик, пластиковые бутылки и емкости, которым можно дать вторую жизнь. Любители домашних растений вместо елок наряжают горшочные цветы. Конечно, елка своими руками никогда не заменит настоящей, живой, с ее ароматом, но провести несколько вечеров всей семьей за изготовлением особенного новогоднего декора для своего дома или квартиры стоит того.

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