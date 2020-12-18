Эксперт объяснил, почему искусственные елки нельзя устанавливать рядом с источником тепла

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Маркетолог Роман Харланов рассказал, что искусственные елки нельзя устанавливать рядом с источником тепла, так как срок службы пластика при длительном нагревании сокращается.

— Любая елка, если вы ее наряжаете гирляндами, является источником тепла. Батарея сушит воздух и нагревает. Срок службы пластика при длительном нагревании становится меньше — сохнет основание крепления, особенно ПВХ, быстрее высыхает и становится хрупким, — цитирует специалиста «МИР 24».

Также при высыхании с изделия могут начать осыпаться иголки и выделяться формальдегиды. При появлении запаха пластика нужно начать чаще проветривать помещение, чтобы это не стало причиной интоксикации организма.

Лучше всего ставить искусственные елки в хорошо проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов. Одновременно это позволит чаще проветривать комнату, если от елки будет запах пластика, добавил Харланов.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что у некоторых людей может возникнуть аллергия на новогоднюю елку, причем как на натуральное дерево, так и на искусственное, передает «Радио 1». На натуральное дерево аллергия бывает из-за плесени и накопившейся на дереве пыльцы, а что касается искусственных елей, то специалист рекомендует выбрать елки из поливинилхлорида или сочетания пластмассы с резиной, так как они менее активно вызывают аллергию.

Ранее ФАН писало, что в МЧС назвали мифом рекламные объявления о невоспламеняющихся елках, так как любое новогоднее дерево может загореться. Натуральная елка может загореться при температуре 228–264 градуса Цельсия, а искусственная — при 500 градусах.

Источник: mir24.tv

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