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Психологи перечислили подарки, о которых мечтают взрослые
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Психологи перечислили подарки, о которых мечтают взрослые

Татьяна Плотникова

Общество

Самостоятельные и финансово обеспеченные взрослые люди нередко мечтают о неожиданных подарках — детском конструкторе, трубе-калейдоскопе, игровой консоли, рассказали психологи.

Как отметила действительный член Европейской ассоциации психотерапии и Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Обухова, уходящий год был непростым и необычным, поэтому и подарки могут быть не такие, как мы привыкли получать. С учетом стресса они несут терапевтическую функцию.

— То есть тема подарков — как форма терапии, как бы высокопарно это ни звучало. Потому что всем хочется кусочка тепла именно тогда, когда вокруг неопределенность и происходят какие-то непонятные вещи, — рассказала эксперт.

Психолог Ирина Ларина заявила, что с точки зрения терапевтической функции значение имеет не столько содержание, сколько форма подарка. Так как взрослые нередко в душе остаются детьми, важно создать ощущение сказки.

— Чем старше мы становимся, тем больше нам не хватает ощущения праздника, сюрпризов, как было в детстве, когда мы бежали к елке, чтобы быстрее увидеть подарки от Деда Мороза и распаковать их, — указала специалист.

Ларина полагает, что многие взрослые были бы рады найти под новогодней елкой детский конструктор или игровую консоль, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что средний чек на детские подарки в России вырос на 15-20 процентов.

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