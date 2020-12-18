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Средний чек за детские подарки в России вырос на 15-20 процентов
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Средний чек за детские подарки в России вырос на 15-20 процентов

Татьяна Плотникова

Товары

Россияне стали тратить больше денег на приобретение детских новогодних подарков. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Изучив показатели спроса на товары для детей за период с 1 по 15 декабря, аналитики подсчитали, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года средний чек при покупке конфет вырос на 16 процентов (до 576 рублей), игрушек в виде героев мультфильмов — на 17 процентов (до 840 рублей), настольных игровых наборов — на 21 процент (почти 1,3 тысячи рублей).

Популярностью также пользуются наборы для творчества и рисования. Средняя цена их приобретения увеличилась на 45 процентов, до двух тысяч рублей, количество покупок — на 210 процентов.

Эксперты отмечают, что россияне стали делать меньше импульсивных покупок, выбирая подарки целенаправленно. При этом жители страны стали отдавать предпочтение более качественным и более дорогим вариантам. Поскольку в сегменте детских игрушек высока доля импортной продукции, из-за валютного скачка средний чек такого подарка вырос.

Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, в свою очередь, рассказала, что средний чек на предновогодние покупки вырос с 1,6 тысячи рублей в 2019 году до 2,2 тысячи рублей в текущем, однако спрос на подарки при этом снизился, пишут «Известия».

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков.

Читайте также: Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней елки

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