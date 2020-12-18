Средний чек за детские подарки в России вырос на 15-20 процентов
Россияне стали тратить больше денег на приобретение детских новогодних подарков. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Изучив показатели спроса на товары для детей за период с 1 по 15 декабря, аналитики подсчитали, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года средний чек при покупке конфет вырос на 16 процентов (до 576 рублей), игрушек в виде героев мультфильмов — на 17 процентов (до 840 рублей), настольных игровых наборов — на 21 процент (почти 1,3 тысячи рублей).
Популярностью также пользуются наборы для творчества и рисования. Средняя цена их приобретения увеличилась на 45 процентов, до двух тысяч рублей, количество покупок — на 210 процентов.
Эксперты отмечают, что россияне стали делать меньше импульсивных покупок, выбирая подарки целенаправленно. При этом жители страны стали отдавать предпочтение более качественным и более дорогим вариантам. Поскольку в сегменте детских игрушек высока доля импортной продукции, из-за валютного скачка средний чек такого подарка вырос.
Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, в свою очередь, рассказала, что средний чек на предновогодние покупки вырос с 1,6 тысячи рублей в 2019 году до 2,2 тысячи рублей в текущем, однако спрос на подарки при этом снизился, пишут «Известия».
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков.
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