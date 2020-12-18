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Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней елки
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодней елки

Татьяна Плотникова

Общество

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, где и когда лучше выбирать живую или искусственную новогоднюю елку.

В ведомстве рекомендуют приобретать елку в двадцатых числах декабря — дерево, купленное раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Чтобы елка дольше простояла, в Роспотребнадзоре советуют выбирать дерево с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими, иголки — насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Если при ударе о землю или тряске елки с нее сильно осыпаются иголки, это плохой признак.

При растирании хвоинок в ладони должен чувствоваться характерный запах. Макушка у ели должна быть одна.

После покупки следует попросить продавца упаковать дерево в пластиковую сетку — рукав. Дома необходимо дать дереву адаптироваться к теплу, поместив на два-три часа в прохладное место, например, на балкон.

Если выбор пал на искусственную елку, следует помнить, что ветви должны быть надежно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться. На концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки, зазубрин. Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика, едкого запаха быть не должно.

Искусственная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивого материала либо обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке обязательно должна содержаться информация о пожарной безопасности, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее эксперт Министерства чрезвычайных ситуаций рассказал, как избежать пожара из-за новогодней елки.

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