Эксперт МЧС рассказал, как избежать пожара из-за новогодней елки

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Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций России Антон Гладилин объяснил, какие правила следует соблюсти при установке новогодней елки, чтобы избежать возгорания.

Прежде всего елку нужно устанавливать максимально далеко от нагревательных приборов, а также каминов, печей, газовых или электрических плит. Как пояснил специалист, при нагревании воздуха вокруг этих приборов может произойти самовоспламенение, когда под действием высокой температуры начинаются определенные химические процессы с выделением горючих газов и их воспламенением.

Правила противопожарной безопасности воспрещают использовать рядом с елкой открытый огонь и устанавливать на новогоднее дерево горящие свечи. Также не следует украшать елку легковоспламеняющимися игрушками.

Наконец, при выборе места для новогодней елки следует учесть, что она не должна блокировать безопасный выход из помещения на случай пожара, сообщает РИА Новости.

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