МЧС разъяснило новые правила использования пиротехники в помещениях

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С 1 января 2021 года изменятся правила противопожарного режима, в том числе в части использования пиротехнических изделий бытового назначения.

Как уточнили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ, правила запрещают применять пиротехнику в зданиях и сооружениях любого назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, на объектах культурного наследия, а также при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность использования пиротехники.

Под этот запрет не попадают хлопушки и бенгальские свечи, которые относятся к первому (самому низкому) классу пожарной опасности, отметили в ведомстве.

Однако следует помнить, что пиротехнику нельзя использовать людям младше возрастного ограничения, которое установил производитель таких изделий.

Что касается применения пиротехники на концертах и спортивных мероприятиях с массовым присутствием людей, допускается использование изделий не выше второго класса опасности. К нему относятся небольшие фонтаны и наземные фейерверки, а также мелкие петарды, радиус опасной зоны которых не превышает пяти метров.

При этом подобные мероприятия необходимо согласовывать с органами местного самоуправления не менее чем за 14 календарных дней до дня проведения, цитирует пресс-служба МЧС России ТАСС.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко напомнил, что в новогодние праздники резко возрастает количество травм, в том числе связанных с использованием петард. В связи с этим Онищенко выступил за сокращение продолжительности нерабочих праздничных дней в этот период до двух.

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