Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы следует сократить до двух дней. Таким предложением он отреагировал на решение властей сделать 31 декабря следующего года нерабочим днем.

По словам Онищенко, 31 декабря «никто» не работает, несмотря на то что этот день всегда был рабочим. Именно поэтому парламент поддерживает решение властей.

— Идеально — это когда с тридцать первого на первое встретили Новый год, второго пришли на работу, — отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, депутат отметил, что считает лишним дополнительный выходной день в период и без того длинных новогодних праздников. Также Онищенко подчеркнул, что длительные каникулы негативно сказываются на работоспособности населения и увеличивают нагрузку на врачей.

— В этот период увеличиваются резко травмы автомобильные, травмы бытовые, травмы, связанные со всякими петардами и так далее. Если все отдыхают, то для наших врачей неотложной помощи это самые тяжелые дни, — пояснил Онищенко.

Ранее сообщалось, что нерабочую субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля для того, чтобы у граждан было три выходных подряд: с 21 по 23 февраля. Также в следующем году россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

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