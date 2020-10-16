Минтруд может изменить ситуацию с рабочими местами для инвалидов

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Процедура квотирования рабочих мест для инвалидов может быть пересмотрена в России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в пятницу, 16 октября.

Он объяснил, что в нынешней ситуации квотирование предполагает только существование ставок для людей с ограничениями здоровья. О заполнении этих мест речи не идет, чем и пользуются предприятия.

— Соответственно, мы сейчас формируем законодательную инициативу, где обяжем работодателей в течение шести месяцев квотированные рабочие места заполнять, — цитирует Котякова ТАСС.

По словам министра, изменения помогут создать действенный механизм, который поможет людям с инвалидностью найти работу.

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