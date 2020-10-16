Москвичи с ограниченными возможностями получили поддержку в условиях пандемии

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Жители столицы с инвалидностью получают всю необходимую поддержку даже в условиях пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что для жителей Москвы старше 65 лет временно остановлена запись на различные курсы, им рекомендуется соблюдать домашний режим.

— Для того чтобы все нуждающиеся в реабилитации жители города не испытывали никаких сложностей и получали необходимую помощь, мы усилили работу мобильных бригад. Сегодня в городе функционируют 54 мобильные бригады, в которых работают порядка 250 человек, — добавила Ракова.

Уточняется, что в составе мультидисциплинарных групп числятся терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, специалисты по массажу, а также социальные работники. Более 700 человек уже воспользовались услугами мобильной службы реабилитации.

С начала 2020 года средствами реабилитации обеспечили более 180 тысяч человек, а с начала октября около 20 тысяч горожан получили абсорбирующее белье.

Перед тем как посетить центр, все жители должны сдать тест на коронавирус. Около двух процентов от всего числа реабилитантов не допускают в центр из-за результатов, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Но им обязательно будут оказаны услуги реабилитации при получении итогового отрицательного результата теста на COVID-19. В остальном реабилитационные учреждения продолжают работать в штатном режиме. Ни в одном столичном реабилитационном учреждении не зафиксирована вспышка заболевания, — рассказала Ракова.

Также в столице продолжается набор групп на реабилитацию. На данный момент около 2,2 тысячи человек получают услуги в реабилитационных центрах столичного департамента труда и социальной защиты населения. С начала 2020 года более 13 тысяч взрослых и детей с ограниченными возможностями получили услуги комплексной реабилитации.

Обсервационные пространства для пациентов с COVID-19 работают на базе городских реабилитационных центров. Так, например, Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской улице, центр реабилитации инвалидов «Царицыно», Московский городской центр реабилитации в Сокольниках.

Ранее в Минтруде уточнили сроки действия упрощенного порядка назначения инвалидности. Отмечается, что предложенный временный порядок позволит продлевать ранее установленную группу инвалидности и устанавливать инвалидность впервые без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.

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