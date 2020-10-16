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Москва закупит лекарства для льготников до конца 2020 года
Фото: pexels.com

Москва закупит лекарства для льготников до конца 2020 года

Юлия Ямпольская

Город

Столичный департамент здравоохранения начал закупать лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготников на 2021 год. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что пандемия коронавируса не помешает закупке необходимых лекарственных средств для льготных категорий граждан до конца этого года.

— Все заявленные потребности уже согласованы, а часть контрактов на сумму почти четыре миллиарда рублей уже заключена. В первую очередь это касается таких нозологий, как онкология, диабет, онкогематология и бронхиальная астма, — уточнила Ракова.

Она добавила, что всего препаратов закуплено на сумму 20 миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичный департамент здравоохранения не первый год проводит общественное обсуждение потребности в лекарствах для льготников, в котором принимают участие представители медицинского и пациентского сообществ. В 2020 году обсуждения прошли в августе, все изменения учли при создании перечня закупок на следующий год.

Читайте также: Москва проведет конкурс на право заключения контракта на поставку лекарств

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