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Москва проведет конкурс на право заключения контракта на поставку лекарств
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москва проведет конкурс на право заключения контракта на поставку лекарств

Кирилл Николаев

Город

Правительство Москвы планирует провести конкурс на право заключенияофсетного контракта на поставку лекарственных препаратов. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно условиям контракта, инвестор в течение двух–трех лет наладит выпуск 20 препаратов на территории города. В этот список войдут антидепрессанты, нейролептики, антибактериальные, анальгезирующие препараты и другие.

В свою очередь правительство Москвы будет закупать лекарства на 1,1 миллиарда рублей в год в течение восьми лет. Препараты появятся в медицинских учреждениях столицы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что федеральный закон об офсетных контрактах был принят по инициативе правительства столицы. В соответствии с ним инвесторы создают новое производство в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд государства.

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