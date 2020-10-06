Москва проведет конкурс на право заключения контракта на поставку лекарств

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Правительство Москвы планирует провести конкурс на право заключенияофсетного контракта на поставку лекарственных препаратов. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно условиям контракта, инвестор в течение двух–трех лет наладит выпуск 20 препаратов на территории города. В этот список войдут антидепрессанты, нейролептики, антибактериальные, анальгезирующие препараты и другие.

В свою очередь правительство Москвы будет закупать лекарства на 1,1 миллиарда рублей в год в течение восьми лет. Препараты появятся в медицинских учреждениях столицы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что федеральный закон об офсетных контрактах был принят по инициативе правительства столицы. В соответствии с ним инвесторы создают новое производство в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд государства.

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