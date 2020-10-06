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Столичные власти одобрили субсидии для бизнеса на 36 миллионов рублей
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Столичные власти одобрили субсидии для бизнеса на 36 миллионов рублей

Вероника Кузьминова

Город

Еще 20 заявок от компаний на получение материальной поддержке одобрили в Москве. Такое решение приняла отраслевая комиссия Департамента предпринимательства и инновационного развития города.

На последнем заседании были одобрены субсидии на общую сумму в 36,4 миллиона рублей.

— За счет этих средств столичные компании могут возместить расходы на транспортировку продукции за рубеж, покупку и лизинг оборудования, профессиональную подготовку и переподготовку персонала, а также получить 10 процентов от суммы исполненных экспортных контрактов, — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Пять компаний получат субсидии на обучение сотрудников. Общая сумма помощи составит 500 тысяч рублей. Одно из предприятий получит 2,3 миллиона рублей. Деньги нужны, чтобы доставить товар за границу. Еще пять компаний получили экспортные гранты. Их общая сумма равна 24,5 миллионам рублей.

Девять миллионов рублей получать девять резидентов столичных технопарков. Деньги пойдут на целый список нужд бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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