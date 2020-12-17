Какими подарками удивить близких на Новый год

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Две недели до Нового года. Самое время задуматься о подарках для родных и близких, чтобы не пришлось бегать по магазинам в последний момент. Организатор праздников Юлия Гетьман рассказала «Вечерке», чем можно удивить родственников и друзей.

Главное правило в выборе подарка — ориентироваться на стиль ваших взаимоотношений с тем, кому вы намерены сделать презент. Например, если вы только пришли работать в новую компанию, то лучше не дарить малознакомым коллегам алкоголь. Вдруг они не воспринимают подобные напитки. Для таких случаев лучше подойдет корзина с мандаринами или набор сладостей.

Друзьям можно подарить настольную игру. Подругам — подарочную карту в магазин косметики, это всегда беспроигрышный вариант.

Если вы в идейном тупике, то просто прогуляйтесь по торговому центру, чтобы вдохновиться витринами. В декабре магазины выставляют туда лучшее для привлечения внимания покупателя. Там же вы найдете и новогодние украшения на елку, и «теплые» подарки: пледы, варежки или праздничную посуду. И все это будет красиво собрано в наборы и стильно упаковано.

Мини-версия

Подарок, который точно поднимет настроение и найдет свое место на полке. Закажите 3D-фигурку своего друга или даже вязаную игрушку, которую сделают точь-в-точь по фотографии и даже оденут в такой же наряд.

Цена: от 8000 рублей

Истинным гурманам

Для тех, кто увлекается готовкой и любит побаловать себя аутентичными блюдами разных народов, подойдут тематические гастрономические наборы. Например, казан с приправами для плова в комплекте, сырная тарелка с хорошей разделочной доской, специальным ножом и бутылкой вина или набор натурального меда.

Цена: от 2200 рублей.

Коллегам

Вы можете купить, к примеру, милый презент до 500 руб лей: набор из двух бокалов или еженедельник, декорированную коробка с чаем и сладостями, мыло ручной работы.

Друзьям

Подарите то, чем можно пользоваться в компании. Настольную игру или комплект стильных тарелок. Полезный презент для зимы — плед или термокружка.

Рождественский напиток

Если вы ищите символический сувенир для подруги или друга, подойдет набор для приготовления глинтвейна. В добавок к пряностям возьмите еще бутылку вина или сока, а также красивые бокалы. И новогоднее настроение обеспечено.

Цена: от 500 публей

Бьюти-бокс от звезды

Стильные коробочки с набором косметики и различных гаджетов для ухода за собой стали одним из главных трендов уходящего года. Такие наборы активно продают через соцсети звезды, блогеры, глянцевые журналы и топовые бренды. Как правило, в такие коробочные комплекты входят лимитированные и редкие средства.

Цена: от 2000 рублей.

С пользой для здоровья

Никогда не будет лишним презент, который пойдет на пользу здоровью. Это может быть солевая лампа, дезинфицирующая помещение. Она укрепляет иммунитет и отлично смотрится в интерьере. Также хорошие варианты подарка: электрическая зубная щетка, увлажнитель воздуха, аромалампа, фитнес-браслет или массажер.

Цена: от 2000 рублей.

Второй половинке

Теплый шарф или свитер с рождественским принтом. Вы можете купить парные свитеры и встретить в них праздник.

Обнимаю!

Подушка-обнимашка — прекрасный презент для близкого человека. А семейной паре или влюбленным можно вручить плед для двоих, который будет согревать их зимними вечерами.

Цена: от 1400 рублей

Детям

Ребенку от года до четырех лет можно купить игрушечную палатку или музыкальный инструмент. А масса для лепки, кинетический песок или набор для рисования пальчиками отлично развивают мелкую моторику. Детям от 5 до 10 лет будет интересно собирать конструктор «Лего».

Квест в квартире

Чтобы ощутить захватывающую атмосферу командного квеста, необязательно куда-то ехать. Можно позвать друзей и проходить испытания в своей квартире. Кстати, отличная идея для новогодних каникул.

Цена: можете придумать сами или купить готовые карточки со сценариями от 800 рублей.

Счастливый фермер

Зимой многие скучают по летним денькам, даче и грядкам. Для них есть специальная гидропонная установка, с помощью которой можно вырастить на подоконнике огурчики, помидоры и другие овощи. А для любителей комнатных растений отличным подарком станет система автополива, которая будет питать цветы влагой, даже когда хозяева уедут в отпуск. Также можно подарить целый домашний сад — настольный флорариум. Почти как аквариум, только внутри чаши — растения.

Цены. Гидропонная установка: от 1400 рублей, система автополива: от 1700 рублей, флорариум: от 1600 рублей

Все в честь тебя

В интернете можно найти огромное количество идей для именных подарков. Начиная от шапочек для бани, тапочек и футболок с именем вашего друга, заканчивая именными конфетами, кожаными кошельками и обложками для документов.

Цена:от 300 рублей.

Со своим самоваром

Почему бы не приехать в гости к друзьям или родным в буквальном смысле со своим самоваром? Ведь он может стать душевным подарком и атрибутом теплых дружеских посиделок.

Цена: от 6700 рублей.

Настоящий экшен

Компактная экшен-камера точно придется по вкусу любителям активного образа жизни. Она позволяет снимать даже в самых экстремальных условиях — на высокой скорости, во время прыжков. Или как минимум с ней можно покататься на лыжах или коньках.

Цена: от 1800 рублей

На диване с ноутбуком

На удаленке многие перестали работать за столом, а перебрались с ноутбуками на диваны, а то и в кровать. Поэтому купите удобную подставку для ноутбука или даже небольшой складной столик. Не прогадаете!

Цена: от 1000 рублей.

Настольный камин

Идеальный подарок для тех, кто давно мечтал о собственном камине. Компактный биокамин можно поставить на стол. От него не будет гари и копоти, и он полностью пожаробезопасен. А согревает и радует глаз как самый настоящий домашний очаг.

Цена: от 7000 рублей.

Для красивой бороды

Бородатому мужчине, чтобы выглядеть стильно, безусловно нужно ухаживать за своей бородой. Но далеко не каждый представитель сильного пола разбирается во всех этих бальзамах, восках и маслах, необходимых для придания красивой формы. Поэтому готовый набор средств для ухода за бородой будет очень уместен и полезен для брутального мужчины.

Цена: около 1500 рублей.

Валенки-валенки

Прекрасным дополнением к гардеробу станут стильные валенки. Тем более что в магазинах выбор огромный: есть модели и со стразами, и с вышивкой, и с пайетками. На любой вкус! Главное не ошибиться с размером.

Цена: от 1400 рублей.

Родителям

Лучший подарок — полезный. Как вариант — робот-пылесос, кофеварка, соковыжималка, аэрогриль или красивое постельное белье. Еще одна стильная идея — мини-бар. В нем можно красиво разместить бутылки вина и бокалы.

ЭКСТРИМ И ЭМОЦИИ

Если вы настроены приобрести экшен-подарок, например прыжок с парашютом или полет в аэротрубе, обязательно обратите внимание на важный момент — срок действия сертификата. Поскольку пока мы живем в условиях пандемии, многие организации закрыты или услуга, которую вы выбираете, может быть временной: далеко не все активности доступны в зимнее время.

А вообще, подобные экшен-подарки больше всего подойдут парам. Например, иммерсивный ужин или прогулка по зимней Москве в карете. Есть также огромное количество квестов, включая новогодние или романтические, преодолевая которые можно отлично провести время.

ЕСЛИ БЮДЖЕТ ОГРАНИЧЕН...

До 500 рублей. Вы можете купить набор чая или кофе, парные бокалы, теплые носки с рождественским принтом, ароматизированные свечи.

До 1000 рублей. Приобретите растениесуккулент в стеклянной таре или горшке. Они неприхотливы и отлично смотрятся на рабочем столе. Еще одна идея — магнитная доска на холодильник, куда можно записывать напоминания.

До 3000 тысяч рублей. Купите деревянный столик-поднос. Его можно удобно расположить на кровати вместе с едой и напитками. Идеально! Женщинам можно преподнести органайзер для косметики или теплую пижаму.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Данцигер, психолог:

— А вдруг подарок не понравится родным и близким? Так думают многие. Не переживайте. На мой взгляд, если вы выбирали презент с душой, думали о человеке, то он просто не может не понравиться. Положительная энергия, которой подарок пропитан, передается однозначно, и это важнее, чем материальные вещи. Но предположим, что детям не понравились ваши подарки. В таком случае им всегда можно предложить поменяться презентами друг с другом.

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