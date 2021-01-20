Власти Москвы согласовали проведение капремонта Лизинского путепровода

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 1-я Дубровская улица Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проведение капитального ремонта Лизинского путепровода в Южнопортовом районе. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его председателя Валерия Леонова.

Объект расположен на улице 1-й Дубровской. Путепровод проходит через неэлектрифицированные пути Симоновской ветви железнодорожной станции Бойня Московской железной дороги (МЖД). Работы по капремонту будут выполнены в две очереди.

Рабочие отремонтируют мостовое полотно проезжей части и тротуаров, перильное ограждение и гранитный карниз. Специалисты заменят переходные плиты и восстановят металлические балки пролетного строения. Также в ходе реализации проекта предусмотрено обустройство сети наружного освещения путепровода.

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