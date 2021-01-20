Власти Москвы согласовали проект башни-«кристалла» на Краснопресненской набережной

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Россия, Москва, Краснопресненская набережная Карта всех событий

​Москомархитектура одобрила проект башни-«кристалла» в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Об этом в среду, 20 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, ранее этот проект поддержал Архитектурный совет Москвы. Кузнецов выразил уверенность в том, что уровень реализации будет на высоте.

— Мы получим современное дополнение к силуэту города в виде башни кристаллической формы, — отметил он.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Высота двух офисных зданий составит 57 и 200 метров. На нижних этажах обоих корпусов будут находиться кафе и магазины, а на самом верху — смотровая площадка. Остальные площади отдадут под офисы и вспомогательные помещения. В рамках проекта также предусмотрено строительство прогулочной зоны, которая будет вести к набережной.

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