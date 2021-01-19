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Москомархитектура одобрила проект развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура одобрила проект развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Ксения Монахова

Город

Обновленная развязка на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и Алтуфьевского шоссе улучшит пропускную способность. Об этом во вторник, 19 января, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что данный проект уже одобрили в Москомархитектуре. Вместо съездов классического клеверного типа будет организована современная развязка с разнонаправленными съездами.

Из центра на внешнюю сторону МКАД проложат эстакаду, что позволит разгрузить Алтуфьевское шоссе в сторону области. Благодаря боковому проезду со стороны МКАД станет удобнее заезжать на трассу. В свою очередь на Алтуфьевском шоссе сделают трехполосное движение в обе стороны, а также тротуары для пешеходов.

— Благодаря новым съездам и смене самого типа развязки нагрузка здесь снизится, и мы получим еще один участок, свободный от заторов, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Уточняется, что кроме этой развязки проводятся работы и на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, а также с улицами Верхние Поля, Капотней и Липецкой. К 2023 году планируется завершить реконструкцию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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