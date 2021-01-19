Новую трассу Середнево — Марьино — Десна откроют летом этого года

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Завершается строительство участка Середнево — Марьино — Десна автомобильной дороги М3 «Украина», которая станет поперечным направлением между Киевским и Калужским шоссе. Движение транспорта по трассе, протяженность которой составит 12 километров, собираются открыть летом 2021 года.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, готовность нового участка трассы составляет около 80 процентов.

— При этом работы на первой ее половине уже почти полностью завершены, — пояснил глава департамента.

Он отметил, что завершено строительство моста балочного типа через реку Ликову. Протяженность сооружения составляет 164 метра.

Новый участок соединит Киевское и Калужское шоссе по линии аэропорт Внуково — Новые Ватутинки. Выезды на магистрали будут оборудованы с обеих сторон: на Киевское шоссе — в сторону МКАД, а на Калужское — в сторону Троицка. По трассе будет курсировать общественный транспорт.

Новая дорога позволит выехать на федеральные магистрали из деревень Марьино, Середнево, Бурцево, а также из поселка Валуево, жители которого сейчас пользуются загруженными улицами города Московского.

Трассу оборудуют системой управления дорожным движением, там установят наружное освещение, светофоры и шумозащитные экраны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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