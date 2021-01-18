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Более 20 километров дорог построили в ТиНАО в 2020 году
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Более 20 километров дорог построили в ТиНАО в 2020 году

Кирилл Николаев

Город
трасса марьино - саларьевоКарта всех событий

В 2020 году в Новой Москве построили более 20 километров дорог. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы.

По словам руководителя ведомства Владимира Жидкина, в 2020 году в ТиНАО рабочие завершили строительство и реконструкцию семи автомобильных дорог общей протяженностью 27 километров.

Самым масштабным стал ввод в эксплуатацию обоих этапов трассы Марьино — Саларьево. Она обеспечивает удобную транспортную доступность станций «Филатов Луг» и «Прокшино» Сокольнической линии Московского метрополитена для жителей Троицка, Ватутинок, деревень Десна и Марьино, поселения Мосрентген. Кроме того, завершено строительство участка Внуковского шоссе.

Жидкин отметил, что намеченный план по строительству и реконструкции дорог в ТиНАО в 2020 году был полностью выполнен.

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строительство дорогиВладимир Жидкин
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