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Современный логистический комплекс ввели в эксплуатацию в Новой Москве
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Современный логистический комплекс ввели в эксплуатацию в Новой Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Давыдково Карта всех событий

Современный логистический комплекс ввели в эксплуатацию в деревне Давыдково в поселении Марушкинском. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы.

Логистический центр включает пять административно-складских корпусов общей площадью свыше 62 тысяч квадратных метров. Также здесь находятся инженерные объекты и парковка на 112 машино-мест. Проект был реализован за счет средств инвестора.

Руководитель столичного департамента Владимир Жидкин отметил, что в ТиНАО созданы хорошие условия для ведения любого бизнеса: развитая дорожная сеть, метро, наличие всех необходимых коммуникаций. В Новой Москве работает несколько сотен организаций. За восемь с лишним лет в ТиНАО создано более 170 тысяч рабочих мест.

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