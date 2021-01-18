Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, 19 Карта всех событий

Детский сад на 200 мест ввели в эксплуатацию в поселении Сосенское. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.

Объект находится по адресу поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 19, строение 1. Детский сад рассчитан на 8 групп по 25 детей. В каждой групповой оборудуют раздевалку, игровую и спальную комнаты, буфет и туалет. Также в здании будут расположены помещения для музыкальных, спортивных и развивающих занятий, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.

По оценке работников детского сада и родителей, здесь созданы все условия для занятий, отдыха и питания малышей.

Читайте также: Более 20 объектов образования построят на северо-востоке Москвы по реновации