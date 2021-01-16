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Более 20 объектов образования построят на северо-востоке Москвы по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 20 объектов образования построят на северо-востоке Москвы по реновации

Юлия Ямпольская

Город

В шести районах на северо-востоке столицы планируют построить социальные объекты по программе реновации, такие как детские сады, школы и образовательные корпуса. Об этом в субботу, 16 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, будут введены 11 детских садов, 12 школ и учебных корпусов.

Левкин рассказал, что объекты построят в столичных районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Бутырский, Лосиноостровский, Свиблово и Останкинский. Кроме того, будут возведены шесть объектов спорта, две поликлиники на 320 посещений в смену каждая, одна из которых детская, и центры социального назначения.

На северо-востоке столицы планируют расселить и демонтировать 499 жилых дома. Для обеспечения волнового переселения подобрали 65 «стартовых» площадок с градостроительным потенциалом свыше 700 тысяч квадратных метров.

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