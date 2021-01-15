Свыше 23 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

К настоящему времени 23,2 тысячи жителей Москвы переселились в новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время идет или уже закончено переселение жителей 223 домов в 76 домов-новостроек. В целом в новые квартиры переедут 33,7 тысячи жителей, включая 23,2 тысячи уже переселившихся москвичей, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что переселение жителей столичного района Южное Медведково по программе реновации завершат за пять лет — в новые квартиры должны переехать свыше двух тысяч человек.

Сергей Собянин также отметил, что пандемия коронавирусной инфекции не замедлила темпы программы реновации в столице.

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